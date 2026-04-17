FOTO: J.F.M. | VÍDEO: B. Ramon

VÍDEO | Más de cien trabajadores de Mallorca de marcas como Inditex, Mango, Primark o H&M protestan para no incorporarse al convenio nacional del sector

Alrededor de un centenar de trabajadores del comercio de Mallorca, afiliados al sindicato UGT, se han concentrado esta mañana en el paseo del Borne de Palma, para protestar contra el acuerdo estatal del sector, que a su juicio supondrá una precariedad en el empleo y permitirá a las grandes marcas del sector textil, como Inditex, Mango, Primark, H&M o Grupo Tendam, salir del convenio balear y acoger el estatal. Más información