Luana C.L.

VÍDEO | Largas colas en Palma para obtener el informe de vulnerabilidad, clave en la regularización extraordinaria de muchos inmigrantes

La larga espera para regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes en Mallorca está más cerca de terminar, pero el proceso ha arrancado con incertidumbre. Este jueves, 16 de abril, centenares de personas han hecho cola desde primera hora de la mañana en Palma, en las inmediaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano, junto al edificio de GESA, para intentar obtener el informe de vulnerabilidad, un documento que se ha convertido en clave para acceder a la regularización extraordinaria para quienes no cuentan con un contrato de trabajo. Más información