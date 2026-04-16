FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Calma tensa entre las aerolíneas tras doblarse el precio del combustible de aviación

La crisis de combustible desatada a raíz de la guerra en Irán y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz está provocando que muchas aerolíneas, en pleno arranque de la temporada turística, se vean obligadas a trabajar con previsiones a corto plazo. EasyJet, ha explicado esta mañana en Palma su director general en el sur de Europa, Javier Gándara, solo puede asegurar estabilidad en los precios y en los niveles de ocupación de la compañía de aquí a cuatro semanas. En el actual contexto, ha explicado Gándara, predecir cómo se van a comportar los mercados y la disponibilidad de combustible se ha convertido en una tarea "difícil". Más información