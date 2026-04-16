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VÍDEO | Más de 1.500 evangelistas se reúnen en Palma para predicar los valores de la biblia

VÍDEO | Más de 1.500 evangelistas se reúnen en Palma para predicar los valores de la biblia

Manu Mielniezuk

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Manu Mielniezuk

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Alrededor de unos 1.500 seguidores de la iglesia Evangélica de Filadelfia se han reunido esta tarde en Palma, en una ceremonia que ha contado con la presencia de la presidenta Marga Prohens y del alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otras autoridades. Aunque es habitual que los seguidores de esta iglesia protestante, que cada vez tiene más presencia en Mallorca, celebren este tipo de eventos multitudinarios cada tres o cuatro meses, esta es la primera vez que tiene lugar en la pista central del velódromo Palma Arena. Más información

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