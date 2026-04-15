B. Ramon

VÍDEO | Alejandra Ruiz, portavoz de Ryanair en España: «Si hay escasez de combustible los billetes podrían subir un 3% o un 4%»

La compañía irlandesa tiene asegurado un precio fijo para el 80% de su combustible hasta marzo del año que viene. Sin embargo, si el fuel empieza a escasear, las tarifas comenzarán a subir. Según su portavoz, si se alcanza ese punto también podrían llegar a plantearse reducir la operativa de la compañía, o lo que es lo mismo, cancelar vuelos o reducir rutas. Esperan, a finales de año, alcanzar los 8,5 millones de pasajeros en el aeropuerto de Palma. Más información