Sergio G. Cañizares

Cuenta atrás para demoler el mamotreto de Cala d'en Serra: así está la estructura fantasma más famosa del norte de Ibiza

La demolición de la estructura inacabada de Cala d’en Serra, en Ibiza, saldrá a concurso por 1,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de un año. El proyecto incluye no solo el derribo del edificio, levantado en los años 70, sino también la restauración y renaturalización del entorno con parte del material reciclado. Antes del inicio de los trabajos deberán aplicarse medidas de protección para la flora y la fauna de la zona. Más información