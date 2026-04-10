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Cuenta atrás para demoler el mamotreto de Cala d'en Serra: así está la estructura fantasma más famosa del norte de Ibiza

Cuenta atrás para demoler el mamotreto de Cala d'en Serra: así está la estructura fantasma más famosa del norte de Ibiza

Sergio G. Cañizares

Cuenta atrás para demoler el mamotreto de Cala d'en Serra: así está la estructura fantasma más famosa del norte de Ibiza

Sergio G. Cañizares

Cala d'en Serra
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La demolición de la estructura inacabada de Cala d’en Serra, en Ibiza, saldrá a concurso por 1,7 millones de euros y con un plazo de ejecución de un año. El proyecto incluye no solo el derribo del edificio, levantado en los años 70, sino también la restauración y renaturalización del entorno con parte del material reciclado. Antes del inicio de los trabajos deberán aplicarse medidas de protección para la flora y la fauna de la zona. Más información

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