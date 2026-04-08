FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Educación investigará al centro de FP Pere de Son Gall por posible acoso laboral

Nuevo episodio de conflictos entre docentes y equipo directivo en un centro público de Baleares. La Conselleria de Educación y Universidades ha decidido tomar cartas en el asunto ante la problemática situación de convivencia que atraviesa el CIFP Pere de Son Gall, en Llucmajor. Según han confirmado desde la administración autonómica -y como refleja la notificación a la que ha tenido acceso este diario-, Inspección Educativa llevará a cabo una «evaluación de riesgos psicosociales integral a lo largo del tercer trimestre». Esta medida técnica buscaría radiografiar el clima laboral tras la acumulación de quejas y, sobre todo, tras la ratificación oficial de que al menos un docente presenta un cuadro de ansiedad derivado estrictamente de causas laborales. Más información