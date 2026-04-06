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VÍDEO | Bárbara Montoya, autora de una tesis doctoral sobre 300 cartas femeninas del siglo XVII: "muchas mujeres pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy"

VÍDEO | Bárbara Montoya, autora de una tesis doctoral sobre 300 cartas femeninas del siglo XVII: "muchas mujeres pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy"

Luana C.L.

VÍDEO | Bárbara Montoya, autora de una tesis doctoral sobre 300 cartas femeninas del siglo XVII: "muchas mujeres pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy"

Luana C.L.

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La investigadora predoctoral analiza los recursos lingüísticos de estos textos, que hacían referencia a asuntos familiares, cotidianos y políticos de la época. "No todas las mujeres sabían escribir, por lo que algunas cartas fueron delegadas gráficamente a secretarios o amanuenses", asegura Montoya. Más información

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  • Mallorca
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