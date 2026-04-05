B. Ramon

José Miguel Artieda: «La guerra de Irán es una gota más en el vaso desbordado de la vivienda»

José Miguel Artieda lleva algo más de tres años al frente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares y está viviendo en primera línea las tensiones que se están generando en torno al mercado de la vivienda. Ha impulsado el informe trimestral que desde el pasado ejercicio se elabora por encargo de este organismo y la campaña de lucha contra el fraude que se quiere desarrollar junto al Govern pero que está tardando más de lo esperado en activarse. Más información