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VÍDEO | Més señala al director general de Agricultura por la venta de s'Esplet: "Se benefició un conocidísimo empresario agrícola mallorquín"

VÍDEO | Més señala al director general de Agricultura por la venta de s'Esplet: "Se benefició un conocidísimo empresario agrícola mallorquín"

FOTO: CAIB | VÍDEO: Parlament de les Illes Balears

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FOTO: CAIB | VÍDEO: Parlament de les Illes Balears

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El portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha reclamado este martes a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que la Abogacía de la Comunidad investigue la venta de la participación pública en la empresa agroalimentaria s’Esplet, una operación que sitúa bajo sospecha y que atribuye al actual director general de Agricultura, Fernando Fernández. En agosto de 2023, el conseller Joan Simonet decidió mantener al exdirigente de Podemos, que iba de número seis en las listas al Parlament con la formación morda, después de estar dos años en el cargo. Más información

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