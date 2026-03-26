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Un estudio revela que 78 ejemplares de delfines habitan en aguas de Cabrera

El archipiélago de Cabrera cuenta con una población estimada de 78 delfines. Esta población está bajo el control de la fundación Mallorca Preservation, que el año pasado realizó varios proyectos en Baleares que permitieron la protección, conservación y recuperación de especies en riesgo de extinción, además de trabajar en el ahorro de agua de riego y la eliminación de plásticos. Este cálculo del número de ejemplares de delfines que habitan por las aguas de Cabrera figura en el informe de la actividad de esta fundación. Más información