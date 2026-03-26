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El Atlàntida Mallorca Film Fest contará con 15 conciertos gratuitos

El Atlàntida Mallorca Film Fest contará con 15 conciertos gratuitos

B. Ramon

El Atlàntida Mallorca Film Fest contará con 15 conciertos gratuitos

B. Ramon

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Jaume Ripoll, director del Atlàntida Mallorca Film Fest, ha dado a conocer la programación musical del festival, que contará con 15 conciertos gratuitos. Laaza, Leonor Watling, Nacho Vegas, Barry B y La Zowi son algunos de los artistas que actuarán este año. El cofundador de Filmin también ha avanzado las cinco películas musicales que se podrán ver y que van desde la protagonizada por Charli XCX a la película sobre Chopin que se rodó en la isla.

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