B. Ramon

El Atlàntida Mallorca Film Fest contará con 15 conciertos gratuitos

Jaume Ripoll, director del Atlàntida Mallorca Film Fest, ha dado a conocer la programación musical del festival, que contará con 15 conciertos gratuitos. Laaza, Leonor Watling, Nacho Vegas, Barry B y La Zowi son algunos de los artistas que actuarán este año. El cofundador de Filmin también ha avanzado las cinco películas musicales que se podrán ver y que van desde la protagonizada por Charli XCX a la película sobre Chopin que se rodó en la isla.