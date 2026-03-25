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VÍDEO | La nueva línea de metro de Palma a Son Espases estará lista en 2033

La nueva línea de metro que unirá Palma con el Hospital de Son Espases en un trayecto de 10 minutos estará lista en 2033. Así lo ha anunciado esta mañana la presidenta del Govern, Marga Prohens, junto con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, durante la presentación del proyecto, que permitirá reforzar la conectividad ferroviaria con diversos barrios de la ciudad, polígonos industriales, zonas empresariales, industriales y deportivas, y equipamientos sanitarios estratégicos, como el Hospital Universitario Son Espases. Más información