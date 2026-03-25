César Mateu

VÍDEO | Los bufets más populares de comida mallorquina de la isla: “Cuesta más la gasolina que el ‘berenar’"

Según un mapa compartido en redes sociales por la cuenta Cap de Fava amb Orelles, que recopila varios bufets repartidos por distintos puntos de la isla, destaca nueve de comida mallorquina: restaurante Menestralia, en Campanet; Sa Fonda, en Muro; Ses Torres, en Ariany; Jordi d’es Recó, en Manacor; Bona Gent, Buffet Son Pardo y Ca’n Matias i Miquel, los tres en Palma; restaurante Binicomprat, en Algaida; y Sa Travessia, en Campos. Más información