Petra Mut: "Este conflicto se está alargando y genera incertidumbre, que es el estado que el humano tolera menos, porque no permite planificar"
La gerente de la FEBT está participando en los contactos que los diferentes sectores del transporte están manteniendo con las Administraciones públicas para paliar en lo posible el impacto que la guerra de Irán y el encarecimiento de los carburantes está teniendo en esta actividad, con la advertencia de que el coste para Baleares, como territorio insular, va a ser muy superior al del resto de comunidades autónomas. Más información