Guillem Bosch

VÍDEO | Los musulmanes de Palma celebran un acto multitudinario para poner fin al Ramadán

Unas 2.000 personas se reunieron este viernes por la mañana en el polideportivo Germans Escales de Palma para celebrar el Eid al-Fitr (fin del Ramadán), uno de los momentos más importantes del calendario musulmán. Aunque el acto estaba previsto a las 8:00 horas, muchos asistentes acudieron con media hora e incluso una hora de antelación para prepararse para la oración. La mayoría vestía túnicas tradicionales de distintos colores, aunque predominaba el blanco, y muchos llevaban esterillas para sentarse y rezar. Más información