B. Ramon

VÍDEO | Los médicos toman el centro de Palma en su segunda semana de huelga: "No vamos a parar hasta que se nos escuche"

Los médicos han vuelto a salir a la calle este jueves en el centro de Palma para protestar contra el borrador del nuevo estatuto marco del Ministerio de Sanidad, en plena segunda semana de huelga convocada este año. La manifestación ha partido pasadas las 18.30 horas desde la sede del Colegio Oficial de Médicos de Baleares (COMIB) y ha terminado unas dos horas después frente a la Delegación del Gobierno, encabezada por una pancarta con el lema ‘La dignidad del médico no es negociable’.