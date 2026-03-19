FOTO: EFE | Vaciados La Talalla | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Plantar cara al síndrome de Diógenes: una empresa mallorquina ha vaciado 370 casas

Ataviados con trajes de protección y mascarillas, Juan José Salvá y su padre se enfrentan cara a cara con un problema de salud pública, familiar y vecinal: las montañas de suciedad y objetos acumulados por personas con síndrome de Diógenes en las 370 viviendas que han limpiado a lo largo de 15 años. Su empresa, Vaciados La Talalla, es la única de Baleares especializada en la limpieza de inmuebles como consecuencia de este trastorno de conducta, un "problema social muy grave" que está creciendo pero que las familias "esconden por vergüenza", afirma Salvá en una entrevista con Efe. Más información