FOTO: Ana B. Muñoz | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Una huelga indefinida amenaza con colapsar los aeropuertos de Palma e Ibiza en Semana Santa

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en la empresa de asistencia en tierra (handling) Groundforce, que presta servicios en los aeropuertos de Palma e Ibiza. El primer día de paro previsto es el viernes 27 de marzo, a las puertas de Semana Santa, por lo que esta medida amenaza con colapsar el tráfico de pasajeros y la gestión de equipajes en un momento crítico en es Codolar. Más información