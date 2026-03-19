VÍDEO | Denuncian en Mallorca el alquiler de una caseta de aperos de 10 metros cuadrados por 695 euros
"Acogedora caseta recién estrenada ideal para fines de semana o larga estancia en plena naturaleza". De esta manera se anunciaba una infravivienda de diez metros cuadrados en el portal Idealista situada en suelo rústico en el municipio mallorquín de Maria de la Salut. La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha denunciado al comercializador debido a las numerosas infracciones detectadas. Más información
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