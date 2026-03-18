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VÍDEO | El cierre de la 'escoleta' del Hospital Son Llàtzer pone en jaque la conciliación de los sanitarios

Los trabajadores del Hospital Universitario Son Llàtzer se enfrentan a un escenario complicado tras notificarse el cierre inminente de la escoleta que ha prestado servicio en el centro durante las últimas dos décadas. Familias afectadas han denunciado que el cese de la actividad se producirá el próximo 30 de abril, "dejando a los menores sin centro educativo a tan solo dos meses de finalizar el curso escolar" y "en plena etapa de lactancia" en algunos casos. Más información