B. Ramon

VÍDEO | "No sé nada de mis hermanas desde que estalló la guerra": El drama de un afgano en Palma con parte de su familia atrapada en Irán

Mohamad-Khan Mohamadi huyó de los talibanes en 1999. Tras años de esfuerzo, levantó su propio negocio en Mallorca, pero hoy su éxito sabe a ceniza. Desde el pasado 28 de enero, tras el recrudecimiento del conflicto y la intervención de potencias extranjeras, ha perdido el contacto con sus hermanas, refugiadas en el país tras escapar del régimen de Kabul Más información