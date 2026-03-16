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VÍDEO | PP y Vox pactan eliminar el requisito de catalán en docentes de difícil cobertura y en otras plazas en función pública

VÍDEO | PP y Vox pactan eliminar el requisito de catalán en docentes de difícil cobertura y en otras plazas en función pública

FOTO: Tomàs Moyà - Europa Press | VÍDEO: Parlament

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FOTO: Tomàs Moyà - Europa Press | VÍDEO: Parlament

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PP y Vox han acordado eliminar el requisito del catalán en las plazas docentes de difícil cobertura y en categorías laborales básicas en la función pública, como celadores, auxiliares, personal de limpieza o mantenimiento. La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha explicado este lunes en la rueda de prensa previa al pleno que estas medidas ya están pactadas con los 'populares' tras "largas reuniones y negociaciones". Más información

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