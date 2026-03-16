FOTO: G. Bosch | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | El Govern iniciará en pocos días los controles contra el fraude en la vivienda balear

El Govern balear está a punto de poner en marcha la anunciada campaña de controles para frenar los fraudes que se están registrando en el mercado inmobiliario balear, según se ha confirmado desde la conselleria de Vivienda, hasta el punto de que su presentación estaba inicialmente prevista para el pasado día 12 aunque finalmente se pospuso por problemas de agenda. En esta iniciativa, como uno de sus principales impulsores, va a participar el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de las islas, desde el que se anuncia que tiene ya sobre la mesa alrededor de 3.000 casos de comercialización de viviendas sin aportar el necesario certificado de eficiencia energética, en torno a una veintena de casos de mala praxis por parte de profesionales del sector, e incluso alguno relacionado con el alquiler turístico ilegal, lo que supone que además del departamento de Vivienda que lidera José Luis Mateo van a tener que implicarse las conselleries de Empresa y Energía de Alejandro Sáenz de San Pedro y de Turismo de Jaume Bauzá. Más información