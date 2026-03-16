FOTO: M. Mielniezuk | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Crece el peligro de que Baleares tengan que devolver a Madrid dinero para la formación de parados

La posibilidad de que el Govern se vea obligado a devolver al Ejecutivo estatal parte del dinero que este último ha concedido a Baleares para la formación de personas en paro se está viendo notablemente incrementada y es señalada tanto desde la oposición como desde la conselleria de Trabajo, con la diferencia de que mientras que desde el PSIB se responsabiliza a este último departamento autonómico por dejar cada año un elevado porcentaje de los fondos asignados sin gastar, la responsable del mismo, Catalina Cabrer, señala que el peligro nace de la decisión unilateral de Madrid de recortar el plazo que inicialmente se había asignado para justificar el uso de las citadas cantidades, e insiste en que se trata de un problema que no va a afectar solo a las islas, sino al conjunto de las comunidades autónomas. Más información