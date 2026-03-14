Guillem Bosch

Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordóñez: "Gregorio fue un estímulo para todos nosotros para enfrentarnos al terrorismo de ETA"

Esta tarde en la sede de la conselleria de Educación se han celebrado unas jornadas sobre memoria y prevención del terrorismo. Unas charlas que pretenden prevenir la radicalización en las aulas y donde se van a enseñar a los profesores herramientas pedagógicas cuando detectan algún indicio de comportamiento extremo. Las jornadas han contado con el testimonio de una víctima. Se trata de Ana Iríbar, esposa del asesinado concejal de San Sebastiàn, Gregorio Ordóñez, que hace ahora 30 años murió a manos de un terrorista de ETA que le mató de un disparo cuando estaba en un bar. La muerte de Ordóñez provocó una enorme consternación en la sociedad, sobre todo en la vasca y es su viuda la que pretende que los principios que defendió su marido durante su etapa política no se pierdan en el olvido. Más información