VÍDEO | El precio máximo del gasóleo en Mallorca se pone por las nubes y ya supera la barrera de los dos euros por litro
Las oscilaciones en el precio del barril de Brent desde que el pasado 28 de febrero empezó la escalada bélica en Oriente Medio no se notan de la misma manera en la calle, donde los precios de los combustibles solo suben, con una especial velocidad y virulencia para el bolsillo de los ciudadanos en el gasóleo y a un ritmo un poco más paulatino en la gasolina 95, los dos combustibles de referencia para los consumidores. Más información