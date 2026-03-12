VÍDEO | Polémica en la Fira del Ram: Autismo Mallorca denuncia el rechazo de los feriantes a las asociaciones
La asociación Autismo Mallorca ha alzado la voz este jueves para denunciar lo que considera una "falta de compromiso real con la inclusión" en la mayor feria de la isla, la Fira del Ram. A través de un comunicado, la entidad ha expresado su indignación ante la información trasladada a familias y centros, señalando que se está utilizando el lenguaje de la inclusión de cara a la galería mientras, en la práctica, se ignoran las necesidades más básicas del colectivo. Esta denuncia empaña el desarrollo de un evento que arrancó el pasado 27 de febrero con 67 atracciones y la promesa de ser un espacio accesible para todos los ciudadanos. Más información