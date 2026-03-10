VÍDEO | El Govern exigirá a Damm la devolución de una ayuda millonaria tras el cierre de Agama: "Se llevaron el Laccao muy Mediterráneamente"
El Govern, a través de la conselleria de Agricultura, exigirá la devolución de una ayuda de 1,1 millones de euros que concedió a la empresa Damm antes de que la empresa comunicara el cierre de Agama este 2026 a los trabajadores. "Es una mala noticia, esta subvención se le otorgó para un plan de modernización que ejecutó y cobró a finales de 2024, oero tiene obligación de mantener la actividad durante cinco años, así que iniciaremos el proceso para que reintegre la ayuda si cierra a finales de marzo", explica el conseller Joan Simonet. Más información
