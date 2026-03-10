FOTO: Nele Bendgens | VÍDEO: Karla Huízar

VÍDEO | 2.000 euros por un piso de 50 metros cuadrados: así de caro se ha vuelto vivir en el suroeste de Mallorca

Quien actualmente busque vivienda en Mallorca y eche un vistazo a plataformas como Idealista o a grupos de Facebook probablemente se desanime rápidamente. En toda la isla el precio de la vivienda ha aumentado en los últimos años. En el suroeste, donde villas de lujo se encuentran junto a viviendas normales y donde se concentran algunas de las propiedades más caras, el contraste es especialmente fuerte. Cerca del puerto de Santa Ponça, por ejemplo, se anuncia un estudio de 50 metros cuadrados por 900 euros de alquiler. Y ese es el precio para febrero. Más información