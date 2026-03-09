Manu Mielniezuk

VÍDEO | Manifestación 8M en Mallorca: el feminismo planta cara al patriarcado y la ultraderecha

"Este 8M frente al patriarcado y la extrema derecha, volvemos a salir a las calles". Con este llamamiento, el Moviment Feminista de Mallorca ha animado a participar en la marcha reivindicativa que ha convocado este mediodía con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Avui no és festa, és dia de protesta": así ha arrancado la manifestación en Palma, con numerosas personas coreando lemas que recuerdan que la jornada es de lucha y reivindicación. Más información