Manu Mielniezuk

VÍDEO | Primeras imágenes de la manifestación del 8M en Palma.

"Este 8M frente al patriarcado y la extrema derecha, volvemos a salir a las calles". Con este llamamiento, el Moviment Feminista de Mallorca animaba a participar en la marcha reivindicativa que ha convocado este mediodía con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Avui no és festa, és dia de protesta": así ha arrancado la manifestación en Palma, con numerosas personas coreando lemas que recuerdan que la jornada es de lucha y reivindicación. Más información