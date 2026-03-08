VÍDEO | La nueva generación del Ejército en Mallorca: "Me alisto por la vocación de servicio y la superación personal"
Tres militares se sientan en la cafetería del Regimiento de Infantería Palma 47. Una soldado de 21 años, un sargento de 23 y un teniente de 25. Desde hace unos meses están destinados en Mallorca. Después de años esperando, cumplen su deseo: servir a España. Más información
Últimos vídeos
ESCUDO DE LAS AMÉRICAS
Así ha sido la firma del acuerdo en la Cumbre "Escudo de las Américas"
ESCUDO DE LAS AMÉRICAS