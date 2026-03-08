Secciones

Es noticia
Mallorquines Atrapados Oriente MedioMallorca-OsasunaDetenidos Esclavizar Migrante
instagramlinkedin
VÍDEO | La nueva generación del Ejército en Mallorca: "Me alisto por la vocación de servicio y la superación personal"

VÍDEO | La nueva generación del Ejército en Mallorca: "Me alisto por la vocación de servicio y la superación personal"

B. Ramon

VÍDEO | La nueva generación del Ejército en Mallorca: "Me alisto por la vocación de servicio y la superación personal"

B. Ramon

RRSS WhatsAppCopiar URL

Tres militares se sientan en la cafetería del Regimiento de Infantería Palma 47. Una soldado de 21 años, un sargento de 23 y un teniente de 25. Desde hace unos meses están destinados en Mallorca. Después de años esperando, cumplen su deseo: servir a España. Más información

TEMAS

  • Mallorca
  • Ejército
  • España
  • Palma
  • militares
Tracking Pixel Contents