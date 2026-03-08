Guillem Bosch

Antoni Marimon, historiador: «La situación actual implica caos, desorden internacional y un desprecio absoluto por el derecho internacional»

Catedrático y profesor de Historia Contemporánea en la UIB. Asegura que el derecho internacional ha quedado en «papel mojado» tras los ataques de Estados Unidos a Venezuela e Irán: «Dijo que él no empezaría guerras, que sería el presidente de la paz, y ya ha bombardeado siete países» Más información