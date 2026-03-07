Secciones

Es noticia
Mallorquines Atrapados Oriente MedioMallorca-OsasunaDetenidos Esclavizar Migrante
instagramlinkedin
VÍDEO | Un reguero de heces inunda Ibiza

Para ver este vídeo suscríbete a Diario de Mallorca o inicia sesión si ya eres suscriptor

Suscríbete

¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí

César Navarro Adame

VÍDEO | Un reguero de heces inunda Ibiza

César Navarro Adame

Ibiza
RRSS WhatsAppCopiar URL

Las lluvias han provocado que el alcantarillado rebose y expulse los rediuos a la calzada. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

  • lluvias
Tracking Pixel Contents