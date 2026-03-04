FOTO: CAIB | VÍDEO: Redacción Digital

VÍDEO | Damm comunica el cierre de Agama este 2026 a los trabajadores

Agama cierra. El Grupo Damm anunció ayer a sus trabajadores que echaba el cierre a la planta de Palma, un anuncio que sin ninguna duda sentó como un jarro de agua fría al sector ganadero. Actualmente solo tres ganaderos de Mallorca continuaban suministrando leche a la compañía. Uno de ellos es Miquel Vanrell de Son Carbó que ayer por la tarde aún continuaba impactado por la noticia: “Ha sido un golpe muy duro. De palabra, nos habían dicho que seguirían llevándose la leche hasta finales de septiembre y ahora nos comunican que lo adelantan a finales de marzo. Nosotros teníamos un plan para poder dejar de entregar leche a finales de septiembre, no en un mes”. De momento, admitió el ganadero de Campos, desconocen qué consecuencias tendrá este anuncio y deberán estudiar qué pasos dar para buscar una solución ante el excedente de leche que habrá como consecuencia del adelanto del cierre de la planta. “Pinta muy mal”, han asegurado desde la finca de Son Bernat de Llubí, que también suministra leche a Agama. La tercera es Ses Veles de Canyamel pero, al conocer las intenciones del Grupo Damm, apostó por adelantar la jubilación y cambiar las vacas destinadas a la producción de leche a las vacas para carne. Más información