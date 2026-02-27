Manu Mielniezuk

VÍDEO | Palma se rinde a una explosión de tradición, sabor y alegría en la Diada

El sol ha querido sumarse a la fiesta. Tras una mañana de incertidumbre meteorológica, las nubes se han disipado justo a tiempo para que, al dar las doce del mediodía, el centro de Palma empezara a despertar y acabar de estallar en un hervidero de actividad, color y aromas. El arranque oficial de los actos por el Dia de les Illes Balears ha transformado el eje comprendido entre la avenida Antoni Maura, el Passeig Sagrera, el Parc de la Mar y el Parc de sa Feixina en un escaparate viviente de la identidad balear, donde lo ancestral y la vanguardia se dan la mano ante la mirada curiosa de miles de asistentes. Más información