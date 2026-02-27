P.N./G.C.

Espectacular persecución con tres patrones de pateras detenidos en aguas de Ibiza y Formentera

Agentes de la Policía Nacional en Ibiza y de la Guardia Civil han detenido a tres varones, de origen argelino, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento a la inmigración ilegal. Más información