Espectacular persecución con tres patrones de pateras detenidos en aguas de Ibiza y Formentera

Espectacular persecución con tres patrones de pateras detenidos en aguas de Ibiza y Formentera

P.N./G.C.

Espectacular persecución con tres patrones de pateras detenidos en aguas de Ibiza y Formentera

P.N./G.C.

Ibiza
Agentes de la Policía Nacional en Ibiza y de la Guardia Civil han detenido a tres varones, de origen argelino, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y favorecimiento a la inmigración ilegal. Más información

