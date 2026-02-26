VÍDEO | Los técnicos de enfermería salen a la calle en Palma: "La sanidad pública no funciona sin nosotros"
Más de un centenar de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) se han concentrado este jueves a las 11:00 horas frente a la conselleria de Salud, en la plaza de España de Palma, para reclamar su reclasificación profesional en el grupo C1. La protesta, convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) y la Plataforma Estatal TCAE Unidos por el C1, se ha celebrado de forma simultánea ante las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas del país. Más información