B. Ramon

VÍDEO | El Hospital Joan March implanta el primer programa de intervenciones asistidas con perros en un hospital público de Baleares

El Hospital Joan March ha presentado hoy el proyecto de intervenciones asistidas con perros (IAC), una iniciativa pionera en la sanidad pública balear que refuerza su modelo de atención centrado en la persona y su compromiso con la humanización de los cuidados. El acto de presentación ha contado con la asistencia de la consejera de Salud, Manuela García; el subdirector de Humanización y Atención al Usuario del Servicio de Salud, Gabriel Rojo; la alcaldesa de Bunyola, marian Serralta; la gerenta del Hospital Universitario Son Llàtzer y Hospital Joan March, Soledad Gallardo; el subdirector del Hospital, Javier Berraondo; el responsable de Acción Social de CaixaBank Baleares, Diego Riera; la delegada de la Fundación "la Caixa", Cristina Antich; el gerente de la Fundación S'Hort Vell, Jacob Gil, y las profesionales de la Fundación S'Hort Vell Josefina Sintes y Xisca Grimalt.