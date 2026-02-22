Manu Mielniezuk

Así preparan la cena de Año Nuevo Chino en Mallorca

A las 16:30 horas han comenzado a cocinar Ye Jing y Ye Lei en su casa de Palma. Tienen una misión especial: llenar la mesa para celebrar el Año Nuevo Chino en Mallorca. Hace muchos años que viven en la isla a unos 9.000 kilómetros de su país. Pero esta noche es especial. Sentirán que están en los hogares en los que crecieron con los mismos platos que comían de niños. Y lo harán en una prueba piloto a iniciativa de la Achinib (Asociación China de las Islas Baleares), que quiere acercar su cultura de una forma novedosa y atractiva a la sociedad civil.