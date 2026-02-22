Secciones

Así preparan la cena de Año Nuevo Chino en Mallorca

Así preparan la cena de Año Nuevo Chino en Mallorca

Manu Mielniezuk

Así preparan la cena de Año Nuevo Chino en Mallorca

Manu Mielniezuk

A las 16:30 horas han comenzado a cocinar Ye Jing y Ye Lei en su casa de Palma. Tienen una misión especial: llenar la mesa para celebrar el Año Nuevo Chino en Mallorca. Hace muchos años que viven en la isla a unos 9.000 kilómetros de su país. Pero esta noche es especial. Sentirán que están en los hogares en los que crecieron con los mismos platos que comían de niños. Y lo harán en una prueba piloto a iniciativa de la Achinib (Asociación China de las Islas Baleares), que quiere acercar su cultura de una forma novedosa y atractiva a la sociedad civil. Más información

