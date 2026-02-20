VÍDEO | Los médicos culminan cinco días de huelga con una concentración en Palma: "Nos obligan a atender sin dormir"
Más de 300 médicos se han concentrado este viernes por la mañana frente a la Delegación del Gobierno en Palma, en el marco de la huelga médica convocada esta semana, después de cinco días de paro. Los facultativos han coreado proclamas como "Ministra dimisión", "Queremos trabajar como los demás" y "Hora trabajada, hora cotizada", además de consignas dirigidas a la titular de Sanidad, Mónica García. Más información
