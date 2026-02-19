Secciones

VÍDEO | Baleares debatirá la próxima semana una ley para restringir la compra de viviendas a no residentes

DM

DM

El Parlament balear debatirá la próxima semana la proposición de ley registrada en 2024 por Més per Mallorca para limitar la compra de viviendas a no residentes en las islas, una iniciativa que abre un debate de fondo sobre el acceso a la vivienda y el modelo territorial en el archipiélago, si bien la opción más probable es que no salga adelante porque el PP y Vox ya han confirmado que votarán en contra de la propuesta. Más información

