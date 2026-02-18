VÍDEO | Tensión en el Congreso en el cara a cara entre Óscar Puente y el presidente del PP de Ibiza: "Es un peligro para los españoles que usted siga al mando"
La sesión de control al Gobierno ha vivido este miércoles un intercambio especialmente duro entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el diputado y presidente del PP de Ibiza, José Vicente Marí Bosó. El enfrentamiento ha mezclado el presunto caso de violación del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional con la gestión ferroviaria del Ejecutivo. Más información