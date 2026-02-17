B. Ramon

VÍDEO | Protesta de los educadores de es Pinaret por el retraso en el pago del plus de peligrosidad

“Somos el colectivo que aguanta este servicio todos los días”. Un centenar de trabajadores de es Pinaret han protestado esta mañana frente a las puertas de la fundación s ‘Estel, en el centro de Marratxí, para exigir de una vez por todas que se les abone el plus de peligrosidad al que se comprometió el Govern hace casi un año, pero que todavía no ha pagado por problemas administrativos. A la protesta también se han sumado los trabajadores de otros centros de la isla que atienden a menores conflictivos, que desde hace tiempo vienen denunciando el clima de violencia que lleva aparejado esta labor educativa. Más información