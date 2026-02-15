B. Ramon

Abdullah Boulad: «Estresado, sufrí un infarto y vi la falta de coordinación, así creé The Balance»

Abdullah Boulad (Zurich, 1979) es un suizolibanés que reside con su esposa e hijos en Mallorca, donde ha creado The Balance Rehab Clinic, con ramificaciones en Marbella o en su ciudad natal. Desde sus oficinas en el Paseo Marítimo palmesano, su empresa es hoy uno de los centros de tratamiento más famosos del planeta a raíz de las estancias de Kanye West y de su esposa, Bianca Censori. El fundador y CEO no confirma la atención al rapero por razones de confidencialidad. Más información