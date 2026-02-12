Secciones

VÍDEO | Óscar Puente carga contra la gestión de los trenes en Mallorca: "¿Los usuarios corren peligro?"

El ministro de Transportes Óscar Puente cargó ayer en el Congreso de los Diputados contra la gestión de los trenes en Mallorca. En respuesta al diputado del PP por Baleares, José Vicente Marí Bosó, Puente hizo referencia a las denuncias de los trabajadores de Serveis Ferroviaris de Mallorca vinculadas a falta de inversión, roturas y descarrilamientos en la red ferroviaria de la isla. Más información

