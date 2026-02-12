VÍDEO | La mallorquina Maca de Castro se suma a la campaña para proteger la anguila europea: “Angulas no, gracias”
La chef mallorquina Maca de Castro es una de las voces de la alta cocina española que se han unido a la campaña del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para pedir que la anguila europea sea declarada especie ‘En peligro de extinción’ e incorporada al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE). Más información
