B. Ramon

VÍDEO | Imágenes de la borrasca Nils en Mallorca: la Aemet ha registrado rachas de más de 150 kilómetros por hora

La borrasca Nils ha golpeado con fuerza este jueves a Mallorca, dejando rachas de viento extremas que han alcanzado los 150 kilómetros por hora en la Serra d’Alfàbia, según los últimos datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La intensidad del viento ha obligado a mantener activados los avisos de nivel naranja en buena parte del territorio, tanto por viento como por fenómenos costeros, en una jornada marcada por condiciones meteorológicas muy adversas. Más información