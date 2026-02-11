Secciones

VÍDEO | Localizan un tiburón blanco en el Mediterráneo español

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), en colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA), han documentado un nuevo registro confirmado de tiburón blanco (Carcharodon carcharias) en aguas del Mediterráneo español. El hallazgo, publicado recientemente en la revista científica 'Acta Ichthyologica et Piscatoria', aporta nuevos datos sobre la distribución de esta especie emblemática y catalogada como vulnerable en el Mediterráneo occidental. Más información

